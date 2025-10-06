Operativos en Frontera por motocicletas ruidosas

FRONTERA, COAHUILA.- Tras recibir al menos 20 reportes ciudadanos por motocicletas con escapes modificados que generan ruido excesivo en distintas colonias, la Dirección de Transporte y Vialidad de Frontera informó que se coordinará con Ecología, Seguridad Pública y Protección Civil para atender la problemática.

El titular del área, José Ibarra Guajardo, explicó que la medida busca garantizar el cumplimiento del reglamento de tránsito, el cual ha sido 'violentado totalmente' por los conductores de estas unidades.

"Platicando con los directores vamos a organizar operativos, esperamos la autorización de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú. Antes se implementó un programa de capacitación a los motociclistas, pero volvieron al desorden", declaró.

Entre las zonas con mayor número de reportes destacan las colonias Soledad y Occidental, con al menos ocho quejas, así como las calles Durango, 10 de Mayo y Coahuila, donde vecinos han manifestado su inconformidad ante los ruidos.

De acuerdo con Ibarra Guajardo, la mayoría de los motociclistas señalados son adolescentes. Los colonos aseguran que ya han intentado dialogar directamente con ellos, sin embargo, persisten las modificaciones en los escapes que provocan un ruido "exagerado".

El funcionario adelantó que los operativos se desplegarán en puntos estratégicos con mayor flujo vehicular, en donde se aplicará el reglamento de tránsito de manera estricta.