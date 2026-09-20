Fomenta Ruta Recreativa convivencia en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La Ruta Recreativa consolidó una edición más como el punto de encuentro familiar y deportivo de la capital coahuilense, transformando el bulevar Venustiano Carranza en un trayecto acondicionado para la actividad física y el esparcimiento social.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, impulsa el mantenimiento y fortalecimiento de estos espacios públicos con el propósito de fortalecer el tejido social y promover hábitos saludables entre la población.

La importancia de la Ruta Recreativa

El circuito dominical sirve como sede para el desarrollo de competencias atléticas, desfiles institucionales y dinámicas comunitarias. Asimismo, las familias realizan los recorridos en bicicleta, patines o caminando con carriolas.

Servicios complementarios para la comunidad

De forma complementaria a la oferta deportiva, el paseo dispone de módulos de atención médica preventiva para los asistentes, así como servicios de valoración veterinaria y módulos para la adopción responsable de seres sintientes.