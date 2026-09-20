Refuerzan seguridad en sector poniente

SALTILLO, COAHUILA.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementará estrategias operativas en las colonias Valencia, La Gloria, Evaristo Pérez Arreola y Andalucía, con el objetivo de inhibir la ingesta de alcohol en la vía pública y atender acuerdos vecinales orientados a fortalecer la tranquilidad en el poniente de la ciudad.

Las acciones se derivan de una reunión de trabajo encabezada por el comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, junto con el regidor Eduardo Medrano Aguirre e integrantes del Gabinete de Seguridad Municipal, quienes dialogaron directamente con residentes del sector.

Garza Félix afirmó que estos encuentros responden a las instrucciones del alcalde Javier Díaz González para mantener la proximidad social mediante el trabajo territorial en colonias y barrios de la capital coahuilense.

Acciones de la autoridad

Entre los acuerdos establecidos con los vecinos destacan la intensificación de la videovigilancia, la colocación de una caseta policial, la firma comunitaria de bitácoras de patrullaje en puntos estratégicos y la ejecución de operativos de movilidad urbana. Estos últimos supervisarán el cumplimiento de los límites de velocidad y verificarán que los motociclistas porten casco de protección.

"Escuchamos de primera mano los planteamientos en materia de seguridad para trabajar juntos en las soluciones", expresó Garza Félix.

Detalles confirmados

En la mesa de trabajo participaron mandos y personal de la Policía Municipal, Tránsito, Grupo de Reacción Sureste, Agrupamiento Violeta, Policía Cibernética, Unidad contra Robo a Casa Habitación, Justicia Cívica y Policía Ambiental.