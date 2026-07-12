Aprovechan familias la Ruta Recreativa

SALTILLO, COAHUILA.- La Ruta Recreativa reunió este domingo a familias saltillenses que aprovecharon el circuito del bulevar Venustiano Carranza para realizar actividades deportivas, recreativas y de convivencia.

Niñas, niños, jóvenes y adultos recorrieron el paseo caminando, corriendo, en bicicleta o en patines, mientras que otras personas acudieron acompañadas de sus mascotas.

Como parte de la jornada, personal de la Dirección de Salud Pública Municipal ofreció de manera gratuita consultas médicas generales, detección de diabetes e hipertensión, así como vacunación antirrábica y desparasitación para animales de compañía.

Además, se promovió la adopción responsable de perros y gatos mediante la presentación de mascotas que buscan un hogar.

Elementos del Grupo de Reacción Sureste, adscritos a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, distribuyeron agua entre los asistentes y realizaron labores de proximidad social.

El Gobierno Municipal recordó que la Ruta Recreativa opera en horario de verano, de las 6:30 a las 11:30 horas.