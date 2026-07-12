Arranca CRIT Coahuila Verano Teletón 2026

SALTILLO, COAH.- El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Coahuila iniciará este lunes 13 de julio las actividades de Verano Teletón 2026, un programa dirigido a niñas, niños y jóvenes con discapacidad que ofrecerá durante dos semanas talleres, actividades lúdico-recreativas y visitas a distintos espacios de la ciudad.

De acuerdo con la institución, el objetivo del programa es promover la socialización, la convivencia inclusiva y la plena integración de las y los participantes mediante experiencias recreativas durante el periodo vacacional.

Actividades del programa

Como parte de la estrategia de inclusión, el CRIT convocó previamente a niñas, niños y jóvenes de Saltillo para integrarse como Agentes de Inclusión, quienes acompañarán y brindarán apoyo a los participantes a lo largo de las actividades.

El grupo de voluntarios está conformado por Agentes Jóvenes, mayores de 18 años, y Agentes Junior, de entre 7 y 15 años. Antes del inicio del programa, todos recibieron capacitación sobre protocolos básicos de atención a personas con discapacidad para desempeñar adecuadamente sus funciones.

Entre las tareas de los voluntarios se encuentra apoyar a los participantes en el traslado de sillas de ruedas, la alimentación, el acceso al baño y otras necesidades que puedan surgir durante las actividades, además de favorecer su participación en un ambiente seguro e incluyente.

Talleres y actividades recreativas

El programa contempla talleres artísticos, dinámicas recreativas y visitas a las instalaciones de la empresa John Deere y a una discoteca de la localidad, como parte de las actividades programadas para esta edición de Verano Teletón.