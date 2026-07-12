Rehabilitan calles en dos sectores

Saltillo, Coahuila.- El Gobierno Municipal de Saltillo realizó trabajos de rehabilitación de pavimento en calles del fraccionamiento Morelos y la colonia Santa Bárbara como parte del programa permanente de mantenimiento de vialidades.

Las acciones fueron supervisadas por el alcalde Javier Díaz González, quien señaló que los trabajos buscan mejorar la movilidad y las condiciones de seguridad para quienes transitan por la ciudad.

En el fraccionamiento Morelos, cuadrillas del programa Aquí Andamos rehabilitaron la carpeta asfáltica en las calles 13, 20, 22 y 26, donde fueron atendidos diversos tramos afectados por el uso continuo y las recientes lluvias.

De manera simultánea, personal de Infraestructura y Obra Pública realizó trabajos de recuperación del pavimento en distintas calles de la colonia Santa Bárbara, al oriente de Saltillo, para atender el desgaste de la superficie de rodamiento.

El alcalde indicó que estas acciones forman parte de un programa permanente de mantenimiento en colonias, barrios, fraccionamientos y vialidades principales.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a reportar calles que requieran reparación mediante el asistente virtual Saltillo Fácil, disponible en el número 844-160-08-08.