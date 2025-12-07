Asisten familias a la Ruta Recreativa

SALTILLO, COAHUILA.- La Ruta Recreativa de este domingo ofreció múltiples actividades de convivencia, activación física y de salud para los cientos de personas que acudieron a este tradicional paseo dominical.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, diferentes dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo se coordinan con el fin de mantener a la Ruta Recreativa como una alternativa.

Actividades de salud y bienestar en la Ruta Recreativa

Como parte de su plan de proximidad y prevención del delito, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana ofreció actividades que tienen como propósito fortalecer la confianza con la población, de manera particular entre la niñez.

La Dirección de Salud Pública Municipal instaló su módulo en el que se brindaron servicios gratuitos de detección de diabetes e hipertensión; además, se aplicaron vacunas contra la influenza. Asimismo, se vacunaron a las mascotas con dosis antirrábicas y desparasitaciones.

Participación del Gobierno Municipal en la Ruta Recreativa

La Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable también participó con actividades para promover el bienestar de los seres sintientes, y ofreció mascotas en adopción.

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a toda la población para que asista todos los domingos a la Ruta Recreativa sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el tramo de Baja California y Canadá, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.