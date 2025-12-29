Disminuye el flujo de migrantes en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- El flujo de personas migrantes en la región ha caído drásticamente este 2025, situándose apenas en un 1 por ciento respecto a años anteriores, afirmó el sacerdote Paulo Alfonso Sánchez Valerio, párroco de la iglesia Verbo Encarnado.

El religioso recordó que en periodos previos se llegaron a registrar entre 800 y hasta mil 500 migrantes en un solo día, mientras que ahora esa cifra se distribuye a lo largo de todo el año, reflejando un cambio sustancial en las rutas y decisiones de quienes buscan llegar a Estados Unidos.

Sánchez Valerio señaló que este comportamiento también fue expuesto en un foro realizado en Monterrey, en el que participaron activistas, sacerdotes, periodistas y especialistas en migración del centro y norte del país. "Aquí se cuestionó dónde están quedando los migrantes, y sabemos que muchos ya tienen la intención de quedarse y establecerse en el centro del país", explicó.

Agregó que son pocos los migrantes que todavía continúan su camino hacia el norte de Coahuila y que, en la mayoría de los casos, optan por dirigirse a Monterrey o tomar rutas que los conecten hacia Tijuana, buscando nuevas alternativas de tránsito o refugio.

De acuerdo con los registros de atención brindada por la parroquia, enero fue el mes con mayor presencia migratoria en la región, con 192 personas atendidas; seguido de marzo, con 96; y febrero, con 91. En lo que va de diciembre, se han recibido 54 migrantes.

El párroco reiteró que, aunque la afluencia ha disminuido considerablemente, la ayuda humanitaria continúa siendo indispensable para quienes llegan en condiciones de vulnerabilidad.