Madre denuncia dilación en proceso judicial en Coahuila

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- A casi dos años del feminicidio de Yajaira Lizbeth Montelongo Sánchez, su madre, Ruth Sánchez Mejía, denunció presuntas irregularidades y dilación en el proceso judicial. Señaló que las autoridades no han mostrado el debido interés para avanzar en el caso y aseguró que no descansará hasta ver que su hija tenga justicia.

La mujer aseguró que durante este año se han diferido al menos cuatro audiencias, mientras que en 2025 la situación fue similar, lo que ha prolongado el proceso por un año y nueve meses. Indicó que el próximo 21 de julio se cumplirán dos años del crimen sin que exista una sentencia contra el presunto responsable, identificado como Juan Carlos "N". "Al principio decidí llevar todo con calma, asistiendo audiencia tras audiencia, pero ya es tiempo. He visto cosas que no me están gustando", expresó, al solicitar el apoyo de los medios de comunicación para visibilizar el caso.

De acuerdo con su testimonio, desde la detención del imputado, el 9 de agosto de 2024, el proceso ha estado marcado por cambios constantes de defensa, inasistencias y fallas en las audiencias virtuales. Señaló que en diversas ocasiones el acusado no fue presentado bajo el argumento de problemas en el traslado desde el penal o fallas técnicas.

Asimismo, explicó que abogados particulares han abandonado la defensa en distintos momentos, lo que ha provocado nuevos aplazamientos. Incluso, relató que en una audiencia reciente no se notificó correctamente a las partes, ni al imputado ni a las representantes legales de las víctimas indirectas.

Uno de los hechos que más indignación le causó, dijo, ocurrió en la última audiencia, cuando la jueza la confundió con un familiar del presunto agresor. "Es la misma juez que me ve mes tras mes desde hace casi dos años, y aun así me confundió", lamentó. Así mismo, dijo que no se le notificó que a Juan Carlos "N" lo habían trasladado del penal de Saltillo al de Monclova.

El 21 de julio, alrededor de las 15:30 horas, Yajaira Lizbeth Montelongo salió de su domicilio en la colonia Pueblo Nuevo, en San Buenaventura, tras recibir una llamada de su expareja, con quien acordó encontrarse en el centro de la ciudad. Fue vista por última vez por un familiar cuando abordó la motocicleta del sujeto.

Al día siguiente, su madre reportó su desaparición e intentó contactar al hombre, quien inicialmente accedió a colaborar, pero posteriormente dejó de comunicarse con la familia.

El 5 de agosto, autoridades localizaron el cuerpo de una mujer en una brecha cercana a la carretera 34, confirmando posteriormente que se trataba de Yajaira. La necropsia estableció que murió el mismo día de su desaparición, a causa de heridas provocadas con arma blanca.

A casi dos años del crimen, la familia continúa en espera de justicia.