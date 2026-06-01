Se activan en la Ruta Recreativa

SALTILLO, COAHUILA.- Durante la Ruta Recreativa de este domingo, miles de personas disfrutaron de las actividades que ofrecieron las diferentes dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo, además de apoyar a quienes participaron en la carrera 21K Coahuila 2026.

Como ya es tradición, este evento deportivo tuvo uno de sus tramos finales sobre el bulevar Venustiano Carranza, en sentido de norte a sur, por lo que quienes paseaban en la Ruta Recreativa brindaron su apoyo y ánimo a las y los corredores.

De igual manera, decenas de familias, niñas, niños y jóvenes participaron en el intercambio de estampitas que se llevó a cabo durante la jornada, actividad que se ha consolidado como uno de los atractivos de la Ruta Recreativa y que fomenta la convivencia entre personas de distintas edades.

Las y los asistentes aprovecharon este espacio para intercambiar ejemplares, completar colecciones y compartir experiencias con otros aficionados, en un ambiente familiar y de sana recreación que complementó las actividades deportivas, culturales y de esparcimiento que se desarrollaron durante la mañana.

Actividades de la Comisaría de Seguridad

Además, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de sus diferentes agrupamientos, realizó actividades para fortalecer la proximidad social y con ello la confianza entre la población.

Servicios médicos gratuitos para la comunidad

La Dirección de Salud Pública Municipal instaló su módulo en el que se ofrecieron diferentes servicios médicos gratuitos, como consulta general, detección de diabetes e hipertensión.

Asimismo, sin costo, se aplicaron vacunas antirrábicas y tratamientos de desparasitación para mascotas, con el objetivo de promover entre sus propietarios una tenencia responsable de los seres sintientes.

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a la ciudadanía a asistir todos los domingos a la Ruta Recreativa, que se desarrolla sobre el bulevar Venustiano Carranza y que, a partir de su primera edición de junio, operará en horario de verano, de 6:30 a 11:30 de la mañana.