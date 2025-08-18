Saltillo potencia su actividad industrial

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González destacó que, trabajando en equipo, trabajadores, sindicatos empresarios y los gobiernos del estado y municipal, consolidamos a Saltillo como la potencia industrial de México.

Resaltó que, gracias al trabajo coordinado en materia de seguridad, Saltillo es reconocida como la ciudad más competitiva del país, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y la capital más segura a nivel nacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Díaz González subrayó que, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez, existe un gran equipo entre trabajadores, sindicatos, empresarios y los gobiernos estatal y municipal, para seguir impulsando la competitividad en nuestra ciudad, lo que se refleja en una mayor calidad de vida para las familias saltillenses.

En este contexto, recordó que, gracias al apoyo del gobierno del Estado, se amplía la carretera Saltillo-Zacatecas, lo cual beneficiará a miles de trabajadores que se trasladan diariamente desde la zona urbana de Saltillo hasta el Parque Industrial de Derramadero, lo cual mejorará la seguridad vial y reducirá los tiempos de traslado.

Guillermo Díaz Castañeda, líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrada, Similares y Conexos de la República Mexicana, agradeció al Gobernador Manolo Jiménez por esta importante obra, resaltando que es un compromiso de campaña que se está cumpliendo.

Además, destacó que el sindicato continuará trabajando de manera conjunta con el gobierno estatal y municipal para seguir mejorando la calidad de vida de las y los trabajadores saltillenses.

Este domingo se llevó a cabo el Festival Anual de Entrega de Prestaciones 2025 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrada, Similares y Conexos de la República Mexicana, en el Parque Las Maravillas, al que asistieron miles de trabajadores.