Alcaldesa de Castaños promueve salud con entrega de mastografías

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte del firme compromiso con la salud y el bienestar de las familias castañenses, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó la entrega de resultados de mastografías a las mujeres que participaron recientemente en los estudios realizados durante el mes de la lucha contra el cáncer.

Durante el evento, la presidenta municipal expresó un sincero agradecimiento a Gas Cassa, a la empresa Tecnología Ambiental Especializada, y al Club Rotario Monclova, cuyo valioso apoyo en coordinación con el Departamento de Salud Municipal hizo posible acercar este importante beneficio a las mujeres del municipio.

"Estamos convencidos de que cuidar de nuestra salud es un acto de amor propio, por eso la importancia de seguir fomentando la prevención y promoviendo el autocuidado entre todas las mujeres castañenses", destacó la alcaldesa.

Asimismo, Sifuentes Zamora reconoció el respaldo del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, cuyo apoyo ha sido fundamental para acercar más beneficios y fortalecer los programas de atención a la salud en Castaños.

"En días pasados tuvimos aquí la caravana de la salud donde se brindó consulta, análisis clínicos, estudios médicos, entre otros servicios a las familias de Castaños, lo que sin duda es un gran beneficio que nos ayuda a cuidar su salud y la atención temprana", afirmó la alcaldesa.

Para finalizar, la presidenta municipal reiteró que desde la administración municipal se continuará impulsando acciones que fortalezcan la cultura de la prevención, la detección temprana y el acceso a servicios de salud oportunos.

Como parte de estos esfuerzos, recordó que el Centro de Salud Municipal ofrece diversos servicios de manera continua, entre ellos cada miércoles se realiza de forma gratuita el estudio para la detección de cáncer cervicouterino, atendido por un ginecólogo especialista.

El Gobierno Municipal reafirma así su compromiso con la salud, la prevención y el cuidado integral de las mujeres y las familias de Castaños, fortaleciendo acciones permanentes que promuevan el bienestar y el autocuidado en la comunidad.