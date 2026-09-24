Acciones en Frontera ante problemas de acumulación en domicilios

El director de Salud Municipal de Frontera, Miguel Sánchez Leija, llamó a la ciudadanía a denunciar formalmente los domicilios donde existan problemas de acumulación que puedan representar un riesgo para la salud de los vecinos.

Explicó que, aunque la acumulación puede estar relacionada con un problema de salud mental, la situación adquiere otra dimensión cuando las condiciones del domicilio provocan afectaciones a terceros. "El detalle radica no nada más en la acumulación, sino en el daño a terceros. Ese es el verdadero punto," señaló.

Sánchez Leija recordó que recientemente, durante las acciones relacionadas con enfermedades transmitidas por vector en sectores como San Miguel y Colosio, vecinos reportaron domicilios con acumulación de objetos y basura, al considerar que esta situación había favorecido la presencia de cucarachas, roedores, garrapatas y otra fauna nociva.

Ante estos casos, Salud Municipal solicitó a los vecinos presentar una queja formal para contar con un registro y poder intervenir de manera coordinada con otras áreas del Ayuntamiento. El funcionario explicó que, en los casos detectados, se busca inicialmente que los propietarios se hagan responsables de la limpieza de sus domicilios, otorgándoles un plazo razonable para realizarla. Como ejemplo, mencionó un caso reciente en la colonia Bellavista, donde personal de Salud y Ecología acudió al domicilio señalado y el propietario se comprometió a realizar la limpieza en un plazo de 15 días.

Sánchez Leija destacó que la intervención municipal busca evitar que estas condiciones representen un riesgo para las personas que viven alrededor, por lo que participan áreas como Ecología, Salud, Servicios Primarios y, cuando es necesario, el departamento jurídico. "Cuando ya empiezan a dañar a terceros, ya se vuelve un problema de salud pública," enfatizó.

Por ello, exhortó a los habitantes de Frontera a reportar los puntos donde detecten acumulación que pueda favorecer la proliferación de fauna nociva o convertirse en un foco de infección. El director de Salud Municipal subrayó que mantener limpios los domicilios también es responsabilidad de los ciudadanos, particularmente cuando las condiciones de una propiedad pueden repercutir en la salud de quienes viven en los alrededores.