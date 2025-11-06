Incrementan Atención Psicológica a Jóvenes en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- El titular de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria en la Región Centro, Faustino Aguilar Arocha, informó que se ha incrementado la atención psicológica a jóvenes, con el objetivo de atender oportunamente los casos de depresión y prevenir intentos de suicidio.

El funcionario detalló que recientemente se registraron dos casos en el municipio de Frontera: uno de una estudiante de 14 años que intentó quitarse la vida, y otro de un joven adulto que lamentablemente logró su cometido, y quien además enfrentaba problemas de adicciones.

"Por eso estamos reforzando las capacitaciones en las escuelas, desde nivel primaria hasta universidad, además de acudir a los negocios y participar en las caravanas de salud donde llevamos el área de salud mental", explicó Aguilar Arocha.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria señaló que la atención a la salud mental es un campo muy amplio que requiere mayor esfuerzo y colaboración, ya que en cada secundaria o preparatoria hay planteles con más de 350 alumnos.

"Estamos trabajando para que las familias, los compañeros y los docentes sepan identificar a tiempo los signos de depresión o ansiedad, y se pueda brindar ayuda antes de que ocurra una tragedia", añadió.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población a no minimizar los síntomas de depresión y buscar apoyo profesional, recordando que el acompañamiento psicológico puede salvar vidas.