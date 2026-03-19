Javier Flores impulsa carrera 'Corre como el Agua' en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- En un ambiente lleno de alegría, color y entusiasmo, niñas y niños de San Buenaventura participaron en la divertida carrera "Corre como el Agua", realizada en el marco del 22 de Marzo Día Mundial del Agua.

El alcalde Javier Flores Rodríguez felicitó a los asistentes por sumarse a esta actividad organizada por el Departamento de Deportes y Gestión Social, en coordinación con las áreas de Ecología, Educación y Cultura, quienes contribuyeron en la entrega de premios como bicicletas, termos y mochilas.

Como parte del incentivo a la activación física y la sana convivencia, el alcalde hizo entrega de medallas a los primeros 100 niños que cruzaron la meta, reconociendo su esfuerzo e interés por ejercitarse al aire libre.

En esta actividad, enfocada también en generar conciencia sobre el cuidado del agua, participaron niñas y niños de entre 6 y 8 años de edad, así como estudiantes de primero, segundo y tercer grado de primaria, quienes representaron con orgullo a sus instituciones educativas.

La carrera inició frente a la Presidencia Municipal y concluyó en la Unidad Deportiva, donde los participantes lucieron su uniforme escolar y número de corredor; fueron recibidos en un espacio decorado especialmente para celebrar esta importante fecha.