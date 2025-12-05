San Buenaventura da inicio a la obra de baños en Plaza de Festividades

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- En un ambiente de unidad y compromiso comunitario, el Comité Central de la Feria dio el arranque oficial a la obra de construcción de baños y los espacios cercanos de la Plaza de Festividades, proyecto financiado con la utilidad generada durante la Feria del 14 de Julio 2025. Este logro fue posible gracias al esfuerzo, entrega y sacrificio de las soberanas que representaron con orgullo al municipio.

Durante el evento, el QFB Eduardo Castellanos Ríos, presidente del Comité de la Feria 2025, informó que la utilidad total recaudada refleja el trabajo conjunto del comité y el respaldo institucional. Castellanos destacó el apoyo del alcalde con licencia Hugo Lozano por el impulso inicial, así como del actual presidente municipal Javier Flores Rodríguez, quien ha dado continuidad a estos proyectos en beneficio de las familias sambonenenses.

El Comité de Feria —integrado por su presidente Eduardo Castellanos, el tesorero Omar Karim Perales Fierros y la secretaria Profa. Gloria Elizabeth Rodríguez Garza— reconoció el papel fundamental de las soberanas en la obtención de esta histórica utilidad:

· Reina: Andrea Gavia González

· Princesa 2025: Valeria Jiménez Jaime

· Duquesa: Anel de la Cerda

Las jóvenes estuvieron presentes en todos los eventos del año, impulsando actividades, rifas, ventas y acciones promocionales que hoy se traducen en una obra tangible para la comunidad.

El alcalde Javier Flores Rodríguez felicitó a las soberanas por su dedicación, disciplina y compromiso, así como al Comité de Feria por su interés en transparentar los recursos recaudados. Subrayó que gracias a ese trabajo solidario, hoy arranca la construcción de nuevos baños y la mejora integral de instalaciones que serán utilizadas durante las celebraciones anuales.