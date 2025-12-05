Campesinos de Coahuila en alerta por Ley de Aguas 2025

SABINAS, COAH.- El sector campesino de la región carbonífera se mantiene en expectativa ante la reciente aprobación de la nueva Ley de Aguas 2025 en México. Hasta este momento, los productores rurales esperan las instrucciones de su líder estatal, José Luis De la Rosa Godoy, para definir las acciones a seguir en torno a esta reforma que ha generado inconformidad en distintos sectores del país.

José Luis Hernández Romero, delegado de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la región carbonífera, reconoció que no se han emitido directrices oficiales para realizar movilizaciones o manifestaciones en rechazo a la nueva legislación. Señaló que la base campesina se encuentra atenta a los lineamientos que marque la dirigencia estatal, con el objetivo de mantener la unidad y evitar decisiones precipitadas. El delegado recordó que la CNC, a través de su líder estatal, ha manifestado un rechazo total a la aprobación de la Ley de Aguas 2025, al considerar que sus disposiciones podrían afectar directamente a los productores del campo en todo el país. Entre las preocupaciones se encuentran posibles restricciones en el acceso al recurso hídrico y mayores cargas administrativas para los campesinos.

En la región carbonífera, donde la actividad agrícola y ganadera depende en gran medida del abastecimiento de agua, los campesinos advierten que cualquier modificación que limite su acceso al recurso podría traducirse en pérdidas económicas y en un impacto negativo para las comunidades rurales.

Mientras tanto, los productores mantienen reuniones informales y diálogos internos para analizar los alcances de la nueva ley. Aunque prevalece la incertidumbre, existe un consenso en torno a la necesidad de defender el derecho al agua como elemento esencial para la producción agrícola y la subsistencia de las familias campesinas.