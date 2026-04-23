Javier Flores lidera campaña de cuidado animal en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Con una destacada participación ciudadana, la Presidencia Municipal de San Buenaventura, en coordinación con la Fundación 7 Vidas y Fundación Milma, llevó a cabo una Gran Campaña de Cuidado y Protección Animal en la Plaza Principal, ofreciendo servicios gratuitos para perros y gatos.

El alcalde Javier Flores Rodríguez reconoció el trabajo en materia de salud animal impulsado por la directora de Salud Municipal, Rosa María Hipólito, quien ha promovido acciones preventivas y de concientización para fortalecer el cuidado responsable de las mascotas.

Durante la jornada, los ciudadanos aprovecharon los servicios gratuitos como vacunación, baño garrapaticida, corte de uñas, desparasitación, así como pláticas informativas sobre bienestar y protección animal, fomentando una cultura de respeto hacia los animales de compañía.

La sambonense Lilia del Carmen Rodríguez ofreció una charla de concientización, mientras que Tuilze Ibarra, representante de Fundación 7 Vidas, destacó la importancia de iniciar una nueva cultura de responsabilidad hacia las mascotas, señalando que el cuidado animal requiere atención integral, no solo alimentación, sino también paseos, observación de su estado emocional y atención médica oportuna.

Asimismo, subrayó que la protección animal es un trabajo conjunto entre sociedad y autoridades, por lo que es fundamental promover la empatía, el respeto y la responsabilidad para atender esta problemática que se presenta en toda la región.

Durante su mensaje, el alcalde Javier Flores Rodríguez refrendó el apoyo de su administración para continuar trabajando en coordinación con asociaciones protectoras y rescatistas independientes, impulsando acciones que fortalezcan el bienestar animal en el municipio.

El edil agradeció la participación de las fundaciones, rescatistas locales y ciudadanía, destacando que estas campañas permiten crear conciencia y consolidar un trabajo en equipo entre gobierno y sociedad para mejorar la calidad de vida de las mascotas y fomentar el trato digno hacia los animales.