Javier Flores reconoce a jóvenes de San Buenaventura en voluntariado FIFA 2026

San Buenaventura, Coah.– El alcalde Javier Flores Rodríguez felicitó a los jóvenes sambonenses Max Alfonso Barco Almaraz, Francisco de Jesús González Garza y Alisson Gabriela Cepeda de Luna, quienes fueron seleccionados para formar parte del programa de voluntariado de la FIFA 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Los tres jóvenes participaron en el proceso de selección realizado a través de instituciones educativas y universidades, dirigido a estudiantes con dominio de idiomas y habilidades de atención al público, logrando ser aceptados gracias a su preparación, compromiso y talento.

El alcalde destacó que esta oportunidad representa un orgullo para San Buenaventura, ya que permitirá a los jóvenes vivir una experiencia internacional única, interactuar con personas de diversas culturas y adquirir conocimientos que fortalecerán su desarrollo personal y profesional.

“Felicitamos con mucho orgullo a Max Alfonso Barco Almaraz, Francisco de Jesús González Garza y Alisson Gabriela Cepeda de Luna por haber sido aceptados en el programa de voluntarios de la FIFA. Estamos seguros de que representarán dignamente a San Buenaventura, a Coahuila y a México en este gran evento internacional. Les deseamos el mayor de los éxitos en esta experiencia que marcará sus vidas”, expresó Javier Flores Rodríguez.

Los universitarios se mostraron muy contentos y expusieron que ya han asistido a capacitaciones por parte de los organizadores, se enfocarán principalmente en la atención a los aficionados, visitantes y deportistas en áreas como atención ciudadana, turismo, protección civil, salud, traducción y orientación a visitantes nacionales e internacionales. Además, colaborarán en actividades relacionadas con la organización de la FIFA World Cup 2026, mediante programas de servicio social, prácticas profesionales y voluntariado.

La participación de estos jóvenes refleja el talento y la capacidad de las nuevas generaciones de San Buenaventura para destacar en escenarios de alcance global, contribuyendo además a proyectar la cultura, hospitalidad y valores que distinguen a los coahuilenses.

La FIFA World Cup 2026 será una edición histórica al reunir a miles de voluntarios y participantes de distintas partes del mundo, brindando a los seleccionados una experiencia multicultural y profesional de gran relevancia para su futuro.