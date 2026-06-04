Nuevo director de fomento económico en Múzquiz: Alberto Ramos Jiménez

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El licenciado Alberto Ramos Jiménez fue designado como nuevo titular de la Dirección de Fomento Económico del municipio de Múzquiz, tras la renuncia de Apolinar Guajardo Falcón, quien encabezó la dependencia en la administración municipal 2025-2027. Con esta decisión, se busca dar continuidad y fortalecer los proyectos de desarrollo económico en el Pueblo Mágico.

El empresario muzquense expresó su agradecimiento a la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez por la confianza otorgada. "Es un gran honor poder servir a la comunidad; creo que todos somos importantes para el desarrollo de esta ciudad, precisamente por eso me integré a este equipo", señaló Ramos Jiménez, quien destacó su compromiso con el crecimiento de Múzquiz.

El nuevo director informó que las oficinas de Fomento Económico se encuentran en el segundo piso del centro de gobierno, donde aseguró que las puertas estarán abiertas para atender las peticiones de la ciudadanía.

Subrayó además que, la intención es fortalecer el renglón económico con proyectos que impulsen la minería responsable, el desarrollo artesanal, la ganadería, el Geoparque y, sobre todo, el rubro de empleos.

Ramos Jiménez explicó que ya cuenta con un proyecto elaborado recientemente, el cual espera aterrizar en el municipio con el acuerdo correspondiente de las autoridades locales.

Dicho plan contempla acciones que van de la mano con todos los sectores sociales, además de impulsar la vocación ganadera y el sector artesanal, sin dejar de lado la importancia de diversificar las actividades económicas.

"Realmente nosotros participamos en todo lo que sea actividad económica y vemos la manera de cómo apoyar a cada uno de los sectores sociales", destacó el nuevo titular de Fomento Económico, quien reiteró que su gestión estará enfocada en abrir oportunidades y fortalecer el desarrollo integral de Múzquiz.