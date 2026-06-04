Elmer Rocha asume como nuevo director de Obras Públicas en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El ingeniero Elmer Rocha García fue designado como nuevo director de Obras Públicas en el municipio de Múzquiz, tras la renuncia del ingeniero Miguel Ángel Rivera Guerrero.

Con este nombramiento, la administración municipal busca dar continuidad a los proyectos de infraestructura en beneficio de la ciudadanía en general.

Rocha García dijo que asumió el cargo el pasado 1 de junio, agradeciendo la confianza conferida por las autoridades municipales del ayuntamiento de Múzquiz.

Durante el acto de entrega-recepción, realizado en el ayuntamiento, se contó con la presencia de representantes del gobierno local, quienes respaldaron la nueva etapa de la dependencia.

El nuevo titular de Obras Públicas destacó que su principal objetivo será dar seguimiento a las acciones emprendidas y atender de manera cercana y eficaz las peticiones de la población.

"La intención es brindar atención a la ciudadanía en general, resolviendo sus necesidades con prontitud", señaló.

Asimismo, subrayó que trabajará en coordinación con otras áreas municipales para garantizar que los proyectos de infraestructura se desarrollen con calidad y transparencia.

Entre sus prioridades se encuentran obras de pavimentación, rehabilitación de espacios públicos y mejoras en servicios básicos.

Con esta designación, la administración municipal reafirma su compromiso de fortalecer el desarrollo urbano y social de Múzquiz, asegurando que las obras públicas respondan a las necesidades de la comunidad y contribuyan al bienestar de todos los habitantes.