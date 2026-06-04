Ley Seca en Múzquiz: sanciones para quienes incumplan

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Dirección del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal anunció que, tras la aplicación de la Ley Seca en el municipio de Múzquiz, con motivo del proceso electoral del próximo 7 de junio, quien no respete esta medida podría ser remitido a la cárcel, puesto que incurrirían en un delito no en una falta administrativa.

Dar cumplimiento a dicho decreto es para garantizar que la jornada transcurra en un ambiente de tranquilidad y orden, evitando incidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

De acuerdo con el licenciado José Ponce Sánchez, encargado de la seguridad en la demarcación, la restricción iniciará a las 00:00 horas del sábado y concluirá el domingo a las 00:00 horas.

Durante este periodo, quedará prohibida la venta de alcohol en todos los establecimientos, y quienes incumplan con la disposición podrán enfrentar sanciones severas.

Las autoridades advirtieron que los negocios que se dediquen a la venta de bebidas alcohólicas deberán abstenerse de realizar cualquier transacción, ya que de hacerlo podrían ser acreedores a altas multas, incluso al retiro de la licencia de funcionamiento.

El director de seguridad explicó que estas acciones responden a un oficio recibido previamente por la autoridad estatal, en el cual se establecen las medidas necesarias para garantizar que las elecciones se desarrollen con tranquilidad y sin incidentes.

La intención es proteger la integridad de los ciudadanos y asegurar que el proceso democrático se lleve a cabo en condiciones óptimas.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la población y a los comerciantes para cumplir con la disposición, recordando que la prioridad es mantener el orden y la seguridad durante la jornada electoral, evitando cualquier situación que pueda alterar el desarrollo del proceso.