Protección Civil Múzquiz emite alerta por tormentas eléctricas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Dirección de Protección Civil Municipal emitió un llamado urgente a la población del municipio de Múzquiz para extremar precauciones ante la presencia de fuertes tormentas eléctricas que se registran en la región.

El fenómeno climatológico ha generado preocupación debido a la intensidad de las lluvias y las descargas eléctricas que acompañan el temporal.

De acuerdo con el reporte oficial, en el Pueblo Mágico se ha acumulado aproximadamente una pulgada de lluvias, situación que mantiene a las brigadas en constante monitoreo del comportamiento de las precipitaciones pluviales.

Las autoridades señalaron que las lluvias estarán acompañadas de fuertes vientos, posible caída de granizo y numerosas descargas eléctricas, lo que incrementa el riesgo para la ciudadanía.

El director de Protección Civil informó que se mantiene también la supervisión del río Sabinas, con el objetivo de detectar cualquier incremento en su nivel.

Hasta el momento, el afluente no representa un riesgo considerable, aunque se continuará con la vigilancia permanente para garantizar la seguridad de los habitantes.

Cabe recordar que, durante el fenómeno meteorológico pasado, dos personas resultaron heridas por la caída de granizo en Múzquiz. Ante este antecedente, las autoridades exhortaron a la población a no exponerse a los cambios bruscos del clima, privilegiando la integridad física sobre los bienes materiales.

Finalmente, Protección Civil reiteró que es preferible enfrentar daños materiales antes que pérdidas humanas, por lo que pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de los boletines oficiales y resguardarse en lugares seguros mientras persistan las condiciones adversas, absteniéndose de refugiarse debajo de los árboles que es donde comúnmente caen los rayos.