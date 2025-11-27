San Buenaventura invita a Cantos que Iluminan la Navidad: gran evento familiar

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- La Presidencia Municipal, en coordinación con el Departamento de Educación y Cultura, invita a todas las familias sambonenses al gran evento "Cantos que Iluminan la Navidad", que marcará el inicio oficial de las posadas navideñas en el municipio.

El concierto navideño se llevará a cabo el miércoles 03 de diciembre, a las 4:30 de la tarde, en la Monumental Plaza de Toros, escenario elegido por ser uno de los espacios con mayor identidad y tradición para las familias de San Buenaventura.

Como parte del espíritu de alegría y convivencia, al término del evento los niños y niñas podrán disfrutar de juegos mecánicos totalmente gratis, brindando una tarde llena de música, diversión y ambiente familiar.

El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó que la Navidad es una época que fortalece la unidad y la esperanza, por lo que se espera la visita de paisanos, familias y amigos que año con año regresan para reencontrarse y disfrutar de las tradiciones sambonenses. Subrayó que este año, por primera vez, se realizará un evento navideño monumental en este recinto tan representativo.

La Administración Municipal 2025-2027 extiende la invitación a toda la comunidad para vivir juntos una mágica celebración llena de villancicos, luces y espíritu navideño.