San Buenaventura celebra 38 años del CBTA 209 con reconocimiento a maestros

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de San Buenaventura participó en la conmemoración del 38 aniversario del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 209 "Gral. Bruno Neira", institución fundada en 1987 y que a lo largo de su historia ha mantenido un firme compromiso con la formación académica y técnica de los jóvenes de la región. Durante el evento se recordó el legado de los maestros fundadores, quienes con su esfuerzo y visión dejaron una huella imborrable en la comunidad estudiantil. También se realizó un encuentro con maestros jubilados, reconociendo su trayectoria y su contribución al crecimiento institucional.

El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez felicitó a la comunidad estudiantil, docente y directiva por mantener viva la misión educativa del CBTA 209, y reiteró el respaldo del municipio para continuar fortaleciendo su infraestructura y programas académicos. En su mensaje destacó el valor del trabajo colaborativo que ha permitido consolidar al plantel como uno de los referentes de educación técnica en la región.

A lo largo de los años, el CBTA 209 ha incrementado su matrícula y ampliado sus servicios educativos, logrando mejoras significativas tanto en indicadores académicos como en infraestructura. Gracias al apoyo de programas federales y a las gestiones realizadas por distintas administraciones, se han rehabilitado espacios educativos y construido áreas esenciales como el laboratorio de usos múltiples, el taller de agroindustrias y diversas aulas. Asimismo, se amplió la barda perimetral, se realizaron trabajos de embanquetado y se habilitaron áreas para prácticas de producción agrícola, además de instalar módulos para el área de Sistemas de Producción Agrícola.

Actualmente, el plantel ofrece las carreras de Técnico Agropecuario, Técnico en Ofimática, Técnico en Sistemas de Producción Pecuaria y Técnico en Mantenimiento Industrial, programas que han permitido a numerosas generaciones desarrollarse profesionalmente e integrarse al ámbito productivo regional. Esta oferta educativa ha sido clave para que el CBTA 209 continúe posicionándose como una institución sólida, innovadora y en constante crecimiento.

Durante la ceremonia se contó con invitados especiales, entre ellos la Dra. Blanca Yanet Garza López, encargada de la Oficina de Enlace Operativo de la DGETAyCM en Coahuila; el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez; la regidora de Agua Potable, Profra. Carmen Nichte Molina Soto; el regidor de Servicios Primarios, Sr. Martín Cortéz López; la directora de Salud, Profra. Rosy Hipólito Moreno; así como el Sr. Ramiro de Jesús Gutiérrez Valadez acompañado de su esposa María Teresa Terrazas Garza de Gutiérrez, y la Sra. Rosana Hilda Gutiérrez Valadez junto a su esposo Omar Urbina Falcón. La presencia de autoridades educativas y municipales reforzó el reconocimiento al trabajo realizado por la comunidad del CBTA.

Para cerrar el programa, se invitó a mirar al pasado y reconocer el camino recorrido a lo largo de 38 años, brindando un aplauso efusivo al personal con 10, 15 y 20 años de servicio, quienes han contribuido con dedicación, profesionalismo y entrega a mantener la calidad educativa que distingue al CBTA 209.