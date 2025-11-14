Brigada de salud en San Buenaventura: Día Mundial contra la Diabetes

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de San Buenaventura, a través de la Dirección de Salud Municipal, llevó a cabo una brigada especial con motivo del Día Mundial contra la Diabetes, acercando servicios preventivos y orientación profesional a la ciudadanía.

El equipo "Guardianes de la Salud" de la UTRCC, integrado por médicos, nutriólogos, enfermeras y estudiantes de mercadotecnia, brindó una atención integral a las familias bonaventurenses. Durante la jornada se realizaron pruebas de glucosa, peso y talla, además de ofrecer asesoría nutricional personalizada y entregar planes de alimentación saludables.

El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó que estas acciones forman parte del compromiso municipal para fortalecer la prevención de enfermedades crónico-degenerativas, promoviendo hábitos que mejoren la calidad de vida de la población.

"Con estas recomendaciones buscamos apoyar desde el municipio a la ciudadanía en el cuidado de su salud y la detección oportuna de riesgos", mencionó la directora de salud Rosa María Hipólito.

Asistieron miembros del cabildo y la regidora de salud, Rosa María Guajardo y el profesor José Luis Terrazas Secretario del Ayuntamiento.