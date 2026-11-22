SALTILLO, COAH.- Con una carrera pedestre de 5 kilómetros, celebraciones eucarísticas y un festival musical, feligreses de Saltillo celebraron este domingo 22 de noviembre la fiesta de Cristo Rey del Universo, en el marco de los 100 años del inicio de la Guerra Cristera (1926-2026).

Las actividades, organizadas por la parroquia Cristo Rey, combinaron la tradición religiosa con el deporte y la convivencia familiar, además de rendir homenaje a quienes defendieron sus convicciones religiosas durante este episodio de la historia de México.

La carrera y las competencias infantiles

Como parte de la conmemoración, se realizó una carrera de 5 kilómetros y una competencia infantil, en las que participaron personas de distintas edades.

A través de sus redes sociales, los organizadores destacaron que cada paso representó un recuerdo de quienes, movidos por su fe, defendieron sus convicciones y dejaron una huella en la historia del país.

La jornada comenzó a las 6:00 horas con las tradicionales mañanitas, seguidas de una misa presidida por monseñor Hilario a las 7:30 horas. Posteriormente, a las 8:00 horas, se realizó la carrera pedestre y la competencia infantil.

Celebraciones eucarísticas y festival musical

Al mediodía se programó una celebración eucarística acompañada por la banda Los Tequileros, además de la bendición de cascos. Durante el día también se contemplaron misas a las 10:00, 13:00, 17:00, 18:00 y 19:00 horas.

La fiesta patronal incluyó un festival artístico gratuito con la participación de La Historia, Perla Nava, Luis Enrique Lara y Pepe Mazter, así como las agrupaciones Los Titanes MX, Puerto Norte, Tropicalísimo Mágico y La Esencia Sonora.

El programa musical contempló presentaciones desde las 17:00 horas y durante la noche, mientras que el espectáculo infantil estuvo a cargo del payaso Bombolín, con actividades anunciadas a partir de las 16:15 horas.

Además, distintos grupos de la parroquia participaron con la venta de antojitos mexicanos para apoyar las actividades de la comunidad.

Significado de la celebración

La celebración adquirió un significado especial por coincidir con el centenario del inicio de la Guerra Cristera, conflicto que comenzó en 1926 y se prolongó hasta 1929.

Bajo el lema "Su fe, nuestra memoria", la comunidad parroquial destacó que el deporte, la convivencia y las actividades religiosas también permiten recordar a las generaciones que defendieron sus creencias.