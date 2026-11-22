SALTILLO, Coah. - El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, se ubicó en la cuarta posición entre los presidentes municipales mejor evaluados de las 20 ciudades más pobladas de México, al registrar un 58.6 por ciento de aprobación en el Ranking Mitofsky correspondiente a octubre de 2026, elaborado para el diario El Economista.

De acuerdo con los resultados publicados por Consulta Mitofsky, el listado nacional lo encabeza Ana Paty Peralta, alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo, con 64.7 por ciento; seguida de Felifer Macías, de Querétaro, con 63.4 por ciento; y Antonio Astiazarán, de Hermosillo, con 60.4 por ciento.

¿Cómo se posiciona Javier Díaz González en el ranking?

Tras la cuarta posición ocupada por Díaz González, el conteo continúa con José Chedraui, edil de Puebla, quien obtuvo 58.4 por ciento, y Adrián de la Garza, de Monterrey, con 55.6 por ciento.

La casa encuestadora precisó que la capital coahuilense se incorporó a la medición de las 20 urbes más pobladas a partir de octubre —en sustitución de Toluca—, derivado de la actualización demográfica de la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Detalles del Ranking Mitofsky

A nivel general, el estudio indicó que el promedio de aprobación de los gobiernos municipales en este grupo de ciudades aumentó de 53.2 por ciento en agosto a 54 por ciento en octubre, y que 17 de los 20 ediles evaluados superaron el 50 por ciento de respaldo ciudadano. En el plano local, la administración de Díaz González atribuyó los resultados al trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas en materia de seguridad, infraestructura y servicios públicos.