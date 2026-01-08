Javier Flores informa sobre incendio en relleno sanitario de San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de San Buenaventura, con el apoyo de corporaciones de Frontera, Monclova y Escobedo, trabaja de manera coordinada para sofocar un incendio registrado en el relleno sanitario municipal, el cual ha consumido alrededor de 150 metros del área, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas o intoxicadas.

El alcalde Javier Flores informó que el siniestro se originó el miércoles 7 de enero, cerca del mediodía, cuando el encargado del relleno sanitario detectó el fuego y dio aviso inmediato a los cuerpos de emergencia. Bomberos y Protección Civil acudieron de forma oportuna; sin embargo, debido a la magnitud del incendio, fue necesario solicitar apoyo a municipios vecinos para lograr un mayor control de la situación.

De acuerdo con el edil, las ráfagas de viento favorecieron la propagación del fuego, aunque por fortuna solo se vio afectado un sector del relleno sanitario, el cual ya se encuentra controlado, mientras continúan los trabajos para sofocarlo por completo.

Señaló que, de manera preliminar, se presume que el incendio se originó cuando un camión de basura depositó residuos que contenían una brasa o ceniza aún activa.

Flores hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la quema de basura en contenedores, práctica que se ha incrementado durante la temporada de fiestas y que representa un riesgo considerable. Subrayó que, aunque el principal problema ha sido la presencia de humo, no se han registrado trabajadores ni ciudadanos intoxicados, y reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir este tipo de incidentes.