José Joel Vielma Sandoval asume liderazgo en el Cabildo Juvenil 2026

San Buenaventura, Coah.- En el marco de las actividades del Mes del Estudiante, el Gobierno Municipal de San Buenaventura llevó a cabo la integración del Cabildo Juvenil 2026, encabezado por el joven José Joel Vielma Sandoval, quien asumió el compromiso de representar a la juventud con responsabilidad, cercanía y espíritu de servicio.

Durante su mensaje, el presidente municipal juvenil destacó que el principal objetivo de este ejercicio es formar un equipo comprometido con las necesidades de la comunidad y fomentar entre los jóvenes la vocación de servir. "Ser presidente municipal no es un puesto de poder, sino el máximo servicio a quienes nos rodean. Estar aquí representa una enorme responsabilidad y la vocación de ayudar a nuestros semejantes", expresó.

Asimismo, señaló que el Cabildo Juvenil debe caracterizarse por mantener siempre un oído atento y un corazón dispuesto para atender las necesidades de la ciudadanía, desde servicios públicos hasta temas de seguridad e infraestructura.

Por su parte, el alcalde de San Buenaventura felicitó a los integrantes del Cabildo Juvenil y reconoció el esfuerzo realizado por cada uno de los estudiantes seleccionados para participar en esta actividad cívica. "Quiero felicitarlos y agradecerles por este esfuerzo. Este día debe quedar como un recuerdo importante sobre el significado del servicio público. Estar aquí no representa poder ni influencia, sino servir a la comunidad y atender el llamado de los ciudadanos", señaló.

Además, invitó a los jóvenes a aprovechar esta experiencia, participar activamente, cuestionar y conocer el funcionamiento de la administración pública, al asegurar que ellos representan el presente y el futuro de San Buenaventura.

El Cabildo Juvenil 2026 quedó integrado de la siguiente manera:

* Presidente Municipal Juvenil: José Joel Vielma Sandoval

* Síndico: Tania Pamela Romo

* Primer Regidor: Mario Jorge Marín Jolie Nikol Morado

* Segundo Regidor: Alice Victoria Castellanos

* Tercer Regidor: Iván Chaires Sánchez

* Cuarto Regidor: María Fernanda Palos

* Quinto Regidor: Melani Guadalupe Hernández

* Sexto Regidor: Gisela Jacqueline Salazar

* Séptimo Regidor: Arizmendi Wendolin Maldonado

* Octavo Regidor: Ximena Vidal Jiménez

* Noveno Regidor: Julio Enrique Posada

* Décimo Regidor: Gil Alexander Casas

* Décimo Primer Regidor: Jorge Isaías de Luna

* Síndico Fiscalizador: Kenia Dayana Gil

* Secretario del Ayuntamiento: Sendy Gabriel Riojas.