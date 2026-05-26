José Joel Vielma Sandoval asume liderazgo en el Cabildo Juvenil 2026

San Buenaventura, Coah.- En el marco de las actividades del Mes del Estudiante, el Gobierno Municipal de San Buenaventura llevó a cabo la integración del Cabildo Juvenil 2026, encabezado por el joven José Joel Vielma Sandoval, quien asumió el compromiso de representar a la juventud con responsabilidad, cercanía y espíritu de servicio.
Durante su mensaje, el presidente municipal juvenil destacó que el principal objetivo de este ejercicio es formar un equipo comprometido con las necesidades de la comunidad y fomentar entre los jóvenes la vocación de servir. "Ser presidente municipal no es un puesto de poder, sino el máximo servicio a quienes nos rodean. Estar aquí representa una enorme responsabilidad y la vocación de ayudar a nuestros semejantes", expresó.
Asimismo, señaló que el Cabildo Juvenil debe caracterizarse por mantener siempre un oído atento y un corazón dispuesto para atender las necesidades de la ciudadanía, desde servicios públicos hasta temas de seguridad e infraestructura.
Por su parte, el alcalde de San Buenaventura felicitó a los integrantes del Cabildo Juvenil y reconoció el esfuerzo realizado por cada uno de los estudiantes seleccionados para participar en esta actividad cívica. "Quiero felicitarlos y agradecerles por este esfuerzo. Este día debe quedar como un recuerdo importante sobre el significado del servicio público. Estar aquí no representa poder ni influencia, sino servir a la comunidad y atender el llamado de los ciudadanos", señaló.
Además, invitó a los jóvenes a aprovechar esta experiencia, participar activamente, cuestionar y conocer el funcionamiento de la administración pública, al asegurar que ellos representan el presente y el futuro de San Buenaventura.
El Cabildo Juvenil 2026 quedó integrado de la siguiente manera:
* Presidente Municipal Juvenil: José Joel Vielma Sandoval
* Síndico: Tania Pamela Romo
* Primer Regidor: Mario Jorge Marín Jolie Nikol Morado
* Segundo Regidor: Alice Victoria Castellanos
* Tercer Regidor: Iván Chaires Sánchez
* Cuarto Regidor: María Fernanda Palos
* Quinto Regidor: Melani Guadalupe Hernández
* Sexto Regidor: Gisela Jacqueline Salazar
* Séptimo Regidor: Arizmendi Wendolin Maldonado
* Octavo Regidor: Ximena Vidal Jiménez
* Noveno Regidor: Julio Enrique Posada
* Décimo Regidor: Gil Alexander Casas
* Décimo Primer Regidor: Jorge Isaías de Luna
* Síndico Fiscalizador: Kenia Dayana Gil
* Secretario del Ayuntamiento: Sendy Gabriel Riojas.