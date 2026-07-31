Javier Flores Rodríguez concluye rehabilitación de puente en San Buenaventura
El alcalde Javier Flores Rodríguez destaca la importancia de la intervención para prevenir riesgos en la infraestructura urbana.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
San Buenaventura, Coah.– El alcalde Javier Flores Rodríguez informó la conclusión de los trabajos de rehabilitación del puente ubicado sobre la acequia en la calle Francisco Murguía, entre Venustiano Carranza y De la Fuente, en la Zona Centro, una obra que permitirá brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.
El edil explicó que esta estructura presentaba un importante deterioro derivado del paso del tiempo, por lo que fue necesaria la intervención del Gobierno Municipal para prevenir riesgos y garantizar mejores condiciones de movilidad para la ciudadanía.
Asimismo, se informó que el puente permanecerá cerrado a la circulación durante los próximos días mientras se realizan los detalles finales de la obra, por lo que se solicita la comprensión y paciencia de los habitantes que transitan por este sector.
"Seguimos trabajando para mejorar la infraestructura urbana de nuestro municipio y ofrecer espacios más seguros para todas las familias. Reconozco el compromiso y la dedicación del personal de Obras Públicas, quienes diariamente realizan una labor fundamental para transformar San Buenaventura y seguir dando resultados", expresó el alcalde Javier Flores Rodríguez.