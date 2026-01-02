Javier Flores invita a sanbuaventurenses a pagar el predial: 25% de descuento

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de San Buenaventura inició el año dando ejemplo de responsabilidad cívica. El alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado de integrantes del Cabildo, acudió a realizar el pago del impuesto predial, aprovechando el 25 por ciento de descuento vigente durante el mes de enero.

Durante su visita a la Tesorería Municipal, el alcalde destacó que el cumplimiento oportuno de esta contribución permite que los recursos se reflejen directamente en obras y acciones en beneficio de la comunidad.

"Arrancamos el año cumpliendo con nuestro deber ciudadano. Invitamos a todas y todos los sanbuaventurenses a realizar su pago del predial de manera responsable, con la certeza de que estos recursos se transformarán en obras y acciones para el bienestar de la comunidad", expresó.

Javier Flores señaló que se hizo la invitación a los regidores para acudir juntos a realizar su pago, con el objetivo de dar ejemplo a la ciudadanía y reforzar la confianza en el correcto uso de los recursos públicos.

Asimismo, informó que los contribuyentes cumplidos que realicen su pago durante los primeros tres meses del año participarán en la rifa de un automóvil modelo 2026, como incentivo al cumplimiento puntual del impuesto predial.

"Queremos motivar a la gente a que acuda a pagar su predial y que tenga la seguridad de que este recurso será aplicado lo más pronto posible en atender las necesidades de nuestra ciudad", añadió el edil.

El primer ciudadano en cumplir con el pago del predial fue el señor Anselmo Salazar Martínez, vecino de la colonia Lindavista, quien destacó la importancia de aprovechar el descuento y contribuir al desarrollo del municipio.

"Vengo a pagar el predial para quitarme pendientes y porque se ve reflejado en obras. Hay más limpieza, alumbrado y se nota el trabajo en las colonias. Invito a la gente a que aproveche el 25 por ciento de descuento", comentó.

Finalmente, el contribuyente reconoció el trabajo de la administración municipal y envió un mensaje al alcalde: "Que sigan trabajando como hasta ahora, por cosas buenas y para mejorar San Buenaventura."