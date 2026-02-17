Alcalde Javier Flores Rodríguez apoya a alumnos en Olimpiada del Conocimiento

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – El alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado por la regidora de Educación Luisa García, realizó un recorrido por diversas escuelas primarias del municipio para saludar y desear éxito a las alumnas y alumnos de sexto grado que se preparan para presentar el examen de la Olimpiada del Conocimiento.

Durante la visita, el presidente municipal compartió un mensaje de ánimo y motivación, exhortando a las niñas y niños a continuar esforzándose en sus estudios y a confiar en sus capacidades, destacando la importancia de esta evaluación académica a nivel nacional.

Como muestra de respaldo, el edil hizo entrega del material necesario para la aplicación del examen a la totalidad de los grupos de sexto grado del municipio, asegurando que todas y todos cuenten con las herramientas básicas para dar su mejor desempeño.

Cada estudiante recibió una tarjeta con el mensaje "Confía en ti y en todo lo que sabes porque eres capaz de lograrlo", además de un lápiz, borrador y sacapuntas, como símbolo de apoyo y reconocimiento al esfuerzo que realizan en esta etapa de su formación académica.

Muy contentos los alumnos y maestros por este gesto con la educación y por el impulso permanente a las niñas y niños de San Buenaventura, convencidos de que la preparación académica es clave para el desarrollo personal y el futuro del municipio.