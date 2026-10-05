DIF Municipal de San Buenaventura lanza campaña de concientización sobre cáncer de mama

San Buenaventura, Coah. - Al fomentar la prevención y el cuidado de la salud de las mujeres, el Gobierno Municipal de San Buenaventura, a través del DIF Municipal, dio inicio a las actividades del Mes Rosa, sumándose a la campaña de concientización sobre la detección oportuna del cáncer de mama.

La Administración Municipal, encabezada por el alcalde Javier Flores Rodríguez, en coordinación con el DIF San Buenaventura y la Secretaría de Salud, invita a la población a participar en el Gran Arranque de las Actividades del Mes Rosa, que se llevará a cabo este martes 6 de octubre a las 6:00 de la tarde en la Plaza Principal, frente a la Presidencia Municipal.

Dentro de las actividades programadas destacan una caminata de concientización y el encendido de iluminación rosa en edificios públicos, acciones que buscan sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la autoexploración, los estudios preventivos y la detección temprana del cáncer de mama.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala Mata, destacó que durante todo el mes de octubre se desarrollarán diversas actividades dirigidas a fortalecer la cultura de la prevención y el autocuidado, promoviendo el acceso a información y servicios de salud para las mujeres del municipio.

Con el lema "Unidos por la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama", San Buenaventura hace un llamado a la población para sumarse a esta importante causa que salva vidas.