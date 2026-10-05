DIF Municipal de San Buenaventura lanza campaña de concientización sobre cáncer de mama
Durante octubre, se realizarán diversas actividades para concientizar sobre la detección temprana del cáncer de mama.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
San Buenaventura, Coah. - Al fomentar la prevención y el cuidado de la salud de las mujeres, el Gobierno Municipal de San Buenaventura, a través del DIF Municipal, dio inicio a las actividades del Mes Rosa, sumándose a la campaña de concientización sobre la detección oportuna del cáncer de mama.
La Administración Municipal, encabezada por el alcalde Javier Flores Rodríguez, en coordinación con el DIF San Buenaventura y la Secretaría de Salud, invita a la población a participar en el Gran Arranque de las Actividades del Mes Rosa, que se llevará a cabo este martes 6 de octubre a las 6:00 de la tarde en la Plaza Principal, frente a la Presidencia Municipal.
Dentro de las actividades programadas destacan una caminata de concientización y el encendido de iluminación rosa en edificios públicos, acciones que buscan sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la autoexploración, los estudios preventivos y la detección temprana del cáncer de mama.
La presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala Mata, destacó que durante todo el mes de octubre se desarrollarán diversas actividades dirigidas a fortalecer la cultura de la prevención y el autocuidado, promoviendo el acceso a información y servicios de salud para las mujeres del municipio.
Con el lema "Unidos por la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama", San Buenaventura hace un llamado a la población para sumarse a esta importante causa que salva vidas.