La comunidad de San Buenaventura llora la partida de José Catarino Romo Palos

SAN BUENAVENTURA COAH.- La comunidad de San Buenaventura continúa consternada por el fallecimiento de José Catarino Romo Palos, hombre reconocido por su altruismo y por dedicar gran parte de su vida a apoyar a personas vulnerables mediante la entrega de aparatos ortopédicos, medicamentos y distintos apoyos gestionados desde Estados Unidos.

Junto a su esposa, María de Lourdes Pulido, fundó la asociación Paisanos Unidos, desde donde enviaban ayuda a familias de San Buenaventura y otros municipios de la región Centro de Coahuila. Gracias a esa labor, muchas personas recibieron prótesis, sillas de ruedas, pañales y artículos médicos que les permitieron mejorar su calidad de vida.

Amigos y familiares describieron a José Catarino como un hombre humilde, trabajador y de corazón noble, siempre dispuesto a tender la mano a quien más lo necesitaba. Incluso durante los años que enfrentó su enfermedad, continuó preocupado por ayudar a los demás.

"Dejó de sufrir y ahora está descansando", escribió su esposa María de Lourdes Romo Pulido al confirmar el deceso a través de redes sociales, publicación que rápidamente se llenó de mensajes de cariño y solidaridad.

José Catarino Romo Palos falleció el pasado 20 de mayo de 2026, luego de siete años de enfermedad. Su partida ha dejado profunda tristeza entre los sambonenses, quienes señalaron que su legado permanecerá vivo por las acciones solidarias que realizó durante toda su vida.

"José Catarino fue un hombre trabajador, luchador y agradecido con Dios por cada día vivido. Aun enfrentando su enfermedad y atravesando momentos muy duros, nunca dejó de preocuparse por el sufrimiento ajeno", expresaron familiares en un mensaje de despedida.

Actualmente el velorio se realiza en Amalla Funeral Home, mientras que en próximos días sus restos serán trasladados a San Buenaventura, donde el próximo 30 de mayo familiares y amigos le darán el último adiós.

Habitantes señalaron que, aunque físicamente ya no se encuentra entre ellos, su recuerdo permanecerá vivo en cada persona que recibió ayuda y esperanza gracias a su generosidad.