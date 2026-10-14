San Buenaventura: Descuentos en impuesto predial para 2026

San Buenaventura, Coah.- El Cabildo de San Buenaventura aprobó atractivos descuentos en el pago del impuesto predial durante el último trimestre de 2026, a favor de la economía familiar y para continuar más obra pública.

El tesorero municipal, Carlos Enrique Martínez, informó que durante los últimos meses del año se ofrecerá un 15 % de descuento en el pago del predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026, así como un 100 % de descuento en recargos de años anteriores; jubilados y pensionados mantienen todo el año el 50 %.

Explicó que estas medidas buscan incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, al mismo tiempo que representan una oportunidad para que los ciudadanos se pongan al corriente en sus contribuciones municipales, aprovechando los beneficios autorizados por el Cabildo.

El funcionario destacó la importancia de la participación ciudadana, ya que la recaudación del impuesto predial contribuye al fortalecimiento de las finanzas municipales y permite contar con recursos para impulsar obras, servicios públicos y acciones en beneficio de la comunidad.

Por ello, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez invita a los propietarios de predios a aprovechar estos descuentos durante el último trimestre del año y acudir a las oficinas correspondientes para realizar su pago.