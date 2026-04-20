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Coahuila

San Buenaventura lanza campaña de cuidado animal: servicios gratuitos para mascotas

Las autoridades locales destacan la importancia de esta campaña para el bienestar de las mascotas y la responsabilidad de sus dueños.

Por Staff / La Voz - 20 abril, 2026 - 05:22 p.m.
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      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– El Gobierno Municipal de San Buenaventura, en coordinación con 7 Vidas y Fundación Milma, invitan a la población a participar en la Campaña de Cuidado y Protección Animal.

      La directora de Salud, Rosa María Hipólito, informó que este jueves 23 de abril, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, se brindará atención a mascotas de compañía como perros y gatos en la Plaza Principal.

      Durante la jornada se ofrecerán servicios completamente gratuitos que incluyen vacunación, baño garrapaticida, corte de uñas, desparasitación y pláticas sobre cuidado y protección animal, entre otros.

      Las autoridades municipales reiteraron la invitación a las familias para aprovechar esta campaña y contribuir al bienestar de sus mascotas.

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