San Buenaventura lanza campaña de cuidado animal: servicios gratuitos para mascotas

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– El Gobierno Municipal de San Buenaventura, en coordinación con 7 Vidas y Fundación Milma, invitan a la población a participar en la Campaña de Cuidado y Protección Animal.

La directora de Salud, Rosa María Hipólito, informó que este jueves 23 de abril, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, se brindará atención a mascotas de compañía como perros y gatos en la Plaza Principal.

Durante la jornada se ofrecerán servicios completamente gratuitos que incluyen vacunación, baño garrapaticida, corte de uñas, desparasitación y pláticas sobre cuidado y protección animal, entre otros.

Las autoridades municipales reiteraron la invitación a las familias para aprovechar esta campaña y contribuir al bienestar de sus mascotas.