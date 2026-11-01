Jesús Javier Flores Rodríguez lidera Consejo de Desarrollo Rural en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– El alcalde de San Buenaventura, Jesús Javier Flores Rodríguez, encabezó la sesión del Consejo de Desarrollo Rural, donde saludó a los representantes ejidales y dialogó sobre los programas de apoyo que ofrece el Gobierno del Estado para fortalecer las actividades del campo.

Durante la reunión se abordaron temas prioritarios para el sector ganadero, entre ellos la seguridad en las carreteras rurales y la prevención de accidentes ocasionados por animales sueltos.

"Dialogamos con el director de Seguridad Pública Christian Venegas y de Protección Civil Ramón Gutiérrez sobre la importancia de que los comisariados ejidales mantengan comunicación con los ganaderos, para evitar que los animales permanezcan sobre las carreteras y prevenir riesgos para quienes transitan por ellas", expresó el alcalde.

Asimismo, se dio seguimiento a las acciones de vacunación y prevención relacionadas con el gusano barrenador, destacando la importancia de la coordinación entre autoridades y productores para proteger la sanidad del ganado.

El regidor Armando Contreras Garza y el director de Desarrollo Rural, Manuel Rodríguez Lara, mantienen el diálogo permanente con los ejidatarios, dando seguimiento a sus planteamientos y trabajando en la atención de las necesidades de las comunidades rurales.