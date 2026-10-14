San Buenaventura recibe Tarjetas de la Salud

San Buenaventura, Coah.– Para contribuir al bienestar de las familias coahuilenses, el Gobierno Municipal de San Buenaventura, en coordinación con el Gobierno del Estado, participó en la entrega de Tarjetas de la Salud, un programa impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la atención y el cuidado de la salud de la población.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del DIF Municipal de San Buenaventura, con la presencia del alcalde, Lic. Jesús Javier Flores Rodríguez, así como de autoridades estatales y regionales que suman esfuerzos para acercar los beneficios de los programas de salud a quienes más lo necesitan.

Durante la jornada, el presidente municipal destacó el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno, particularmente con la Secretaría de Salud y Mejora Coahuila, para ampliar el alcance de los programas sociales y contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias sambonenses.

La entrega de estas tarjetas representa una acción orientada a fortalecer el bienestar de la población mediante iniciativas que colocan la salud como una prioridad y promueven una mayor atención a las necesidades de las familias.

En el evento estuvieron presentes la Lic. Norma Treviño Galindo, subsecretaria de Salud de Coahuila; el Dr. Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4; el profesor César Uriel Mata Sanmiguel, coordinador regional de Mejora; y el profesor Jean Pérez Alzalde, coordinador municipal de Mejora, quienes refrendaron la importancia de la colaboración institucional para acercar los beneficios de estos programas a la ciudadanía.

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En su mensaje, el alcalde Javier Flores dijo que la empatía, solidaridad y apoyo a los sambonenses forman parte del programa de salud.