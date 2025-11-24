San Buenaventura: avanza la remodelación de la Dirección de Seguridad Pública con nuevas instalaciones

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– El alcalde Javier Flores Rodríguez realizó una supervisión a los trabajos de remodelación de la Dirección de Seguridad Pública, donde constató avances significativos en infraestructura, equipamiento y adecuaciones orientadas a fortalecer las condiciones laborales de los elementos y mejorar la atención a la ciudadanía.

El Edil reiteró su compromiso de seguir impulsando espacios dignos, funcionales y seguros para quienes diariamente trabajan por el bienestar de las familias sambonenses.

Durante el recorrido, se destacó la instalación de nuevos pisos, así como la renovación de la recepción y la entrada principal, lo que brindará una imagen más moderna y ordenada a la corporación.

La comandancia, encabezada por el Comandante Christian Venegas, Director de Seguridad Pública, contará además con mayor tecnología mediante un sistema actualizado de monitoreo de cámaras, nuevos baños, oficinas renovadas y la integración del área del Ministerio Público dentro del edificio, lo que permitirá agilizar los procedimientos y mejorar la coordinación operativa.

El Ayuntamiento de San Buenaventura cumple su compromiso de coordinar acciones con el plan de seguridad estatal y apoyo federal para continuar fortaleciendo la vigilancia preventiva mediante instalaciones adecuadas y mejor equipadas.