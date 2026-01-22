Contribuyentes cumplidos en San Buenaventura participan en rifa de automóvil

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Como un incentivo para reconocer a los contribuyentes cumplidos, el alcalde Javier Flores Rodríguez presentó el automóvil modelo 2026 que será rifado entre quienes realicen puntualmente el pago de su impuesto predial durante los meses de enero, febrero y marzo.

El moderno vehículo Renault, que ya se encuentra en exhibición dentro de la Presidencia Municipal, ha despertado gran interés entre la ciudadanía, convirtiéndose en un atractivo adicional para cumplir con esta responsabilidad fiscal.

"Es un carro muy bonito, pensado como un premio a la responsabilidad y al compromiso de las familias de San Buenaventura", expresó el edil al destacar que durante los primeros 20 días del año se ha registrado un notable incremento en la captación del predial.

Debido a la alta afluencia de contribuyentes, la Tesorería Municipal ha mantenido una intensa jornada de atención, especialmente durante enero, mes en el que se otorga el 25 % de descuento en el pago del impuesto predial.

El alcalde Javier Flores Rodríguez subrayó que la confianza de las y los ciudadanos al cumplir puntualmente con esta contribución permite fortalecer las finanzas municipales y dar continuidad a proyectos de desarrollo, obras públicas y mejora de los servicios.

Asimismo, recordó que todos los contribuyentes que paguen su predial en enero, febrero o marzo participan automáticamente en la rifa del automóvil modelo 2026, presentando su comprobante de pago.

Finalmente, destacó que durante esta primera quincena de 2026 también se ha fortalecido la participación gracias al 50 % de descuento que se otorga a jubilados, pensionados, personas con discapacidad y adultos mayores.