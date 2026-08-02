Rinden homenaje a Armando Rodríguez Boone en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.- En el marco del Festival Cultural de Periodismo "La Feria de San Buena" 2026, el Ayuntamiento de San Buenaventura y el Comité Central de Feria rindieron un homenaje póstumo a Armando Silvestre Rodríguez Boone, mejor conocido como "El Mazapán", considerado uno de los pioneros del periodismo contemporáneo en la Región Centro-Desierto de Coahuila.

Durante la ceremonia, el alcalde Javier Flores Rodríguez y representantes del Comité de Feria entregaron un reconocimiento especial a sus hijos, Camila e Iván Rodríguez, quienes recibieron con orgullo la distinción en memoria de su padre, mientras fueron testigos de una emotiva proyección fotográfica y audiovisual que recorrió momentos significativos de su vida y trayectoria profesional.

Originario de San Buenaventura, Armando Rodríguez Boone nació el 24 de enero de 1958 y dedicó cerca de cinco décadas al ejercicio periodístico. Inició su carrera como comentarista y reportero deportivo, destacando por la cobertura de ligas regionales y encuentros de béisbol, actividad que le valió ser integrante del Círculo de Cronistas de Monclova y cronista de los Acereros de Monclova en la Liga Mexicana de Béisbol.

Antes de dedicarse por completo al periodismo, trabajó como obrero en Altos Hornos de México, experiencia que fortaleció su cercanía con la clase trabajadora y le permitió comprender de primera mano las necesidades y realidades de la región. Más adelante decidió emprender de lleno la profesión que marcaría su vida: informar a la comunidad.

Su carrera se desarrolló principalmente en medios impresos como Periódico La Voz, donde inició como reportero deportivo, desempeñándose posteriormente como editor y reconocido columnista político. También colaboró durante años en La Prensa de Monclova, cubriendo la información regional y publicando su emblemática columna "Algo Más que un Comentario", espacio que se consolidó como referencia obligada para lectores y actores de la vida pública regional.

Además de la prensa escrita, incursionó exitosamente en la radio como corresponsal informativo en La Acerera, compartiendo micrófonos con destacados comunicadores entre ellos Norberto Carrizales, Martha Ivonne Pérez Téllez y Diana Ortíz. Su estilo directo, sentido del humor y cercanía con la ciudadanía le permitieron ganarse el respeto y la confianza de diversas generaciones.

A lo largo de su trayectoria recorrió permanentemente municipios como San Buenaventura, Nadadores, Sacramento, Lamadrid, Escobedo, Abasolo, Ocampo, Candela y Cuatro Ciénegas, llevando la información de las comunidades rurales y urbanas a los principales medios de comunicación del estado. Gracias a esta labor es reconocido como uno de los principales impulsores del periodismo regional moderno en la Centro-Desierto.

En 2014 se integró a la Administración Municipal de San Buenaventura como Director de Comunicación Social, desempeñando una labor cercana a la ciudadanía junto a su inseparable amigo y colaborador Virgilio "Kilo" Calderón.

Su destacada trayectoria fue reconocida en 2019 por el Gobierno del Estado de Coahuila, que le otorgó una presea periodística por más de 35 años de labor en las áreas de periodismo deportivo, comunitario y de opinión.

Compañeros, amigos y colegas lo recuerdan como un hombre sencillo, observador, de carácter afable y profundamente comprometido con la noticia. Fue mentor de numerosos reporteros jóvenes, compartiendo generosamente sus conocimientos, experiencias y pasión por el periodismo. Su estilo, marcado por el análisis político, la crítica constructiva y una narrativa con identidad regional, dejó una huella permanente en el periodismo coahuilense.

Armando Rodríguez Boone falleció el 21 de febrero de 2023, pero su legado continúa vigente en las columnas y notas que escribió, en las historias que documentó y en las generaciones de nuevos periodistas que inspiró. Su nombre forma parte de la memoria histórica de San Buenaventura y del periodismo de la Región Centro-Desierto de Coahuila.