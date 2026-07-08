Javier Flores Rodríguez presenta la Cabalgata de San Buenaventura: seguridad y tradición

La tradicional Cabalgata de San Buenaventura se realizará este viernes 10 de julio con un operativo especial de seguridad, medidas para mantener el orden durante el recorrido y una expectativa de importante derrama económica para el municipio.

Durante la presentación del programa, el alcalde Javier Flores Rodríguez estuvo acompañado por la presidenta del Comité Central de la Feria 2026, Pública Carlos Flores; el presidente del Comité de la Cabalgata, Salvador "Chava" González; la reina de la Feria 2026, María Fernanda Palos; la princesa de la feria y la Flor del Ejido, Naomi, quienes dieron a conocer los detalles de una de las actividades más representativas de las festividades del municipio.

El edil destacó que la cabalgata es uno de los eventos con mayor tradición en San Buenaventura y que este año se busca ofrecer una celebración más organizada para que las familias puedan disfrutarla con tranquilidad.

Explicó que el recorrido iniciará en San Lorenzo y concluirá en la Asociación Ganadera, donde se ofrecerá comida a los participantes y se realizarán rifas. Además, las inscripciones para los jinetes serán gratuitas y también habrá participación de carretas y remolques para caballos, siempre que respeten las indicaciones para no entorpecer el desfile.

En materia de seguridad, señaló que ya se sostuvo una reunión de coordinación con autoridades estatales, municipales y corporaciones de la región. "Alrededor de 60 elementos estarán participando en el operativo, además de personal especializado y auxiliares que se contratan para cubrir el recorrido. Lo más importante es brindar certeza para que las familias disfruten del evento", expresó.

El alcalde hizo un llamado a los asistentes a respetar el reglamento y las medidas establecidas para evitar incidentes durante la cabalgata. Asimismo, explicó que este año se ordenó el uso de la Alameda Juárez, donde tradicionalmente las familias apartaban espacios con varios días de anticipación, situación que generaba molestias para vecinos, comercios, restaurantes y usuarios del hospital cercano.

Indicó que ahora los asistentes podrán instalar toldos y realizar convivencias, siempre y cuando respeten las áreas verdes y utilicen únicamente el pavimento para sus reuniones.

En el aspecto económico, Flores Rodríguez estimó que el fin de semana será uno de los de mayor afluencia del año para San Buenaventura. "Los restaurantes, comercios y prestadores de servicios trabajan prácticamente al cien por ciento. Todo ese circulante se queda en el municipio y beneficia a muchas familias", afirmó.

Finalmente, informó que continúan las gestiones para confirmar la asistencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas y otros invitados especiales a la cabalgata. Como parte de las actividades de la feria, recordó que el domingo se presentarán La Tropa Estrella y La Descarga Colombiana en la Plaza de Toros. Los boletos continúan disponibles en el DIF Municipal mediante un donativo de una despensa o una aportación de 50 pesos, recursos que serán destinados a apoyar a esa institución.