Robo en bazar de Sabinas deja pérdidas por más de 100 mil pesos

SABINAS, COAH. — Un bazar establecido en esta ciudad sufrió un robo que dejó pérdidas superiores a los 100 mil pesos, además de daños materiales al inmueble, informó la propietaria del establecimiento, Mariana Borrego Faz.

La empresaria relató que el hurto ocurrió durante el fin de semana del 6 de junio, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, alrededor de las 6:00 horas, cuando los presuntos responsables ingresaron al negocio por una puerta trasera.

¿Cómo ocurrió el robo?

Explicó que, una vez dentro del establecimiento, desprendieron las cámaras de videovigilancia y se llevaron el equipo donde se encontraba almacenada la información. No obstante, indicó que fue posible recuperar dos fotografías en las que aparece uno de los presuntos responsables.

Acciones de la autoridad

Mariana Borrego Faz señaló que, con las evidencias obtenidas, la Fiscalía General del Estado logró identificar a una de las personas involucradas, quien, según indicó, cuenta con antecedentes penales.

Entre los artículos robados se encuentran televisores, teléfonos celulares, joyería, bisutería, calzado y diversa mercancía del establecimiento, lo que representó una afectación considerable al patrimonio del negocio.

La afectada agradeció el respaldo de las autoridades ministeriales por las acciones realizadas para esclarecer el caso y lograr la captura del principal presunto responsable del robo.