Reforzará Oscar Ríos apoyo a las cabalgatas

NUEVA ROSITA, COAH.- La Administración Municipal 2025-2027, encabezada por el alcalde Oscar Ríos Ramírez, anunció que se fortalecerá el respaldo institucional a las cabalgatas que se realicen en el municipio, con el objetivo de consolidarlas como una herramienta clave para el desarrollo turístico y económico de la región.

La importancia de las cabalgatas en la región

Durante una reciente declaración, el edil destacó la importancia de estos eventos, al considerar que no solo preservan las tradiciones del norte del país, sino que también representan un motor de atracción turística que beneficia directamente a comerciantes, prestadores de servicios y familias de la Región Carbonífera.

Por lo anterior, el ayuntamiento de San Juan de Sabinas mantiene sus puertas abiertas para todos los organizadores de las cabalgatas que se realicen en este Municipio".

"Estamos listos para colaborar y facilitar lo necesario para que estos eventos sigan creciendo", expresó Ríos Ramírez, al reiterar su compromiso con la promoción cultural y el fortalecimiento del tejido social.

Reconocimiento a la Gran Cabalgata de Sabinas

El anuncio cobra relevancia tras el reciente reconocimiento otorgado a Coahuila con el Premio Excedencias 2025, gracias a la destacada participación de la Gran Cabalgata de Sabinas en la Feria Internacional de Turismo España 2026, lo que posiciona a la entidad como referente nacional e internacional en turismo hípico.

Con estas acciones, la administración municipal busca consolidar a San Juan de Sabinas como un destino atractivo para el turismo rural y cultural, apostando por la identidad regional y el trabajo conjunto con las comunidades para detonar nuevas oportunidades de desarrollo.