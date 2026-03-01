Detiene Policía Ambiental a 5 tiradores de escombro

SALTILLO, COAHUILA.- Gracias al monitoreo con cámaras urbanas y a operativos de vigilancia, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Policía Ambiental, ha detenido, en lo que va del año, a cinco personas que tiraban escombro en arroyos y lotes baldíos de Saltillo.

"La instrucción del alcalde Javier Díaz González es que la vigilancia de arroyos se haga por parte de la Policía Municipal de Saltillo y de nuestras corporaciones y agrupamientos especializados, además de la Policía Ambiental", dijo el Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix.

Jéssica Martínez Terrazas, titular de la Policía Ambiental, informó que las sanciones por tirar escombro van de los 100 a las 400 UMAS, es decir, de 11 mil 700 pesos a 46 mil 900 pesos, aproximadamente.

Esta semana se detuvo a Valeria "N", de 30 años de edad, quien fue captada tirando escombro en un arroyo de la colonia Salomón Abedrop.

La mujer descargaba el escombro desde una camioneta, la cual fue enviada al corralón, mientras que ella fue detenida.

Otra de las detenciones se dio en la colonia Burócratas Municipales, cuando vecinos reportaron, a través de grupos de WhatsApp, a una persona que tiraba escombro en un terreno del lugar.

Elementos de la Policía Ambiental detuvieron a Juan "N", de 55 años de edad, mientras que la camioneta que tripulaba fue enviada al corralón.

La tercera detención fue la de Santiago "N", de 50 años de edad, quien desde un camión de volteo tiraba escombro en la colonia Las Isabeles, y fue observado por elementos de la Subdirección de Tránsito.

También fueron detenidos, en casos por separado, Francisco "N", de 39 años de edad, originario de Ramos Arizpe, y Miguel Ángel "N", de 58 años, quienes tiraban escombro en zonas urbanas.