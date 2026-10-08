Sindicato Democrático exige descalificación de CIESA

Ismael Leija tachó de

la prórroga solicitada por la empresa y pidió al juzgado un

para liquidar a los obreros de AHMSA.

Ismael Leija Escalante, líder del Sindicato Democrático, pidió al juzgado rechazar la prórroga solicitada por CIESA y priorizar los pagos de los trabajadores.

El secretario general del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, calificó como una "decepción" la prórroga de 90 días solicitada por la empresa CIESA para inspeccionar los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y exigió a la Jueza Segunda de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles la descalificación automática del inversionista.

El dirigente sindical criticó la postura del representante de CIESA, José Arturo Domínguez Arteaga, al señalar que la compañía ya había realizado tres visitas previas a las instalaciones de la siderúrgica, por lo que consideró injustificada la petición de un nuevo plazo para revisiones contables y físicas.

Leija Escalante afirmó que la prórroga genera dudas sobre la capacidad real del grupo para concretar la compra de la empresa, acusando que se jugó con la esperanza y confianza de las familias de los trabajadores que exigen una solución urgente a la crisis laboral.

Ultimátum y prioridades del sindicato

Ante este panorama, informó que el sindicato presentó un escrito ante el juzgado para solicitar un ultimátum a las opciones de inversión vigentes, incluida la propuesta vinculada al grupo Afirme, con la condición prioritaria de que los recursos se destinen directamente al pago de finiquitos y pasivos laborales antes de cualquier adjudicación.