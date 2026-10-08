Productores de Villa Unión reciben semilla para el próximo ciclo agrícola

VILLA UNIÓN, Coahuila - Productores de Villa Unión recibieron semilla de avena y maíz para apoyar sus actividades agrícolas durante el próximo ciclo, un apoyo que representa un ahorro para las familias que dependen directamente del trabajo del campo.

Beneficios de la entrega de semillas

La entrega permitirá a los productores contar con parte de los insumos necesarios para preparar sus tierras y continuar con la siembra, especialmente en las comunidades donde la actividad agrícola forma parte de la economía familiar. Para quienes trabajan directamente la tierra, recibir la semilla significa reducir algunos de los gastos que implica cada temporada.

El apoyo forma parte de los programas impulsados por el Gobierno del Estado para el sector rural, con la finalidad de contribuir a mantener activa la producción agraria.

Impacto en la economía rural

Además del beneficio para las familias que recibieron los insumos, la continuidad de las labores del campo representa una fuente de trabajo y producción para las comunidades rurales de Villa Unión.