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Coahuila

Destituyen a Martín N como representante del Comité LGBT tras asesinato de Abel

El Comité LGBT de Monclova se separa de Martín N tras su detención como presunto responsable del homicidio de Abel, exigiendo justicia.

Por Diana Ortiz - 08 octubre, 2026 - 12:27 p.m.
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      El
      Comité de la Comunidad LGBT en Monclova se desligó de Martín "N" y exigió el esclarecimiento legal del asesinato de Abel.

      El Comité de la Comunidad LGBT en Monclova anunció la destitución y separación inmediata de Martín "N" de cualquier cargo, función o representación dentro del organismo, luego de ser detenido como presunto responsable del homicidio del joven Abel, localizado sin vida en San Buenaventura.

      A través de un comunicado oficial, la organización manifestó su profunda tristeza y solidaridad con la familia de la víctima, al tiempo que precisó que el señalamiento en contra del ex soberano de la diversidad corresponde exclusivamente a actos realizados a título personal.

      El comité aclaró que la decisión responde de forma estricta a su normativa de organización interna y no pretende prejuzgar sobre responsabilidades legales, las cuales corresponden de manera única e independiente a las autoridades judiciales del estado.

      Asimismo, los integrantes enfatizaron que desconocen los detalles de lo sucedido y rechazaron emitir versiones, especulaciones o señalamientos sobre el crimen, reiterando que no respaldan ni se atribuyen ninguna acción ajena a las actividades oficiales de la agrupación.

      Llamado a la Justicia

      Finalmente, el organismo hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que esclarezca los hechos conforme a derecho y reiteró sus condolencias a los seres queridos del joven fallecido.

      El Comité LGBT de Monclova emitió un comunicado oficial para desmarcarse de Martín "N" y expresar sus condolencias a la familia de la víctima.

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