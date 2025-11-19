Hallan vehículo volcado en la autopista Premier: se buscan responsables

NUEVA ROSITA, COAH.- Durante la tarde de este miércoles, un automóvil fue localizado volcado y abandonado en el kilómetro 12 de la Autopista Premier, generando la movilización de cuerpos de seguridad.

El hallazgo fue reportado por automovilistas que transitaban por la zona, quienes alertaron sobre la presencia del vehículo siniestrado a un costado de la vía.

Elementos policiacos acudieron al lugar tras recibir el reporte del accidente. Al arribar, confirmaron el hecho, localizando un auto compacto fuera de la cinta asfáltica, en condiciones que sugerían un fuerte impacto.

La zona fue acordonada para realizar las primeras indagatorias y garantizar la seguridad de los conductores que circulaban por el área en mención.

En el perímetro, fueron encontrados documentos personales a nombre de Tomasa García Rincón, residente de la colonia Zaragoza en el municipio de San Juan de Sabinas.

Cabe señalar, las autoridades no han confirmado si esta persona estuvo involucrada directamente en el accidente o si se trata de la propietaria del automóvil.

El vehículo, un Volkswagen, con placas de circulación FFU-656-C presentaba severos daños, principalmente en la parte del techo, lo que indica que el impacto fue considerable.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se encontraron personas en el lugar, por lo que se desconoce si hubo lesionados o si el conductor o conductora, logró abandonar el sitio por sus propios medios.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar si hubo víctimas, de igual forma, el automóvil permanece bajo resguardo, en espera de que se presenten los responsables o se obtenga mayor información sobre lo ocurrido.